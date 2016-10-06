Казань, 6 октября, 2016, 23:55 — ИА Регнум.



Цитата из х/ф «Место встречи изменить нельзя». реж. Станислав Говорухин. 1979. СССР «Указ 7/8 шьёшь, начальник?»

46-летний предприниматель Рустем Баязитов в уклонении от уплаты налогов. Как сообщает прокуратура Татарии, он обвиняется сразу по нескольким статьям УК РФ — уклонении от уплаты налогов, совершенном в особо крупном размере; легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества; мошенничестве, совершенном в особо крупном размере; фальсификации доказательств и фальсификация единого государственного реестра юридических лиц.

По версии следствия, с января 2011 года предприниматель Баязитов уклонился от уплаты налога на доходы физических лиц путем уменьшения налоговой базы и неправомерного применения упрощенной системы налогообложения. Сумма налоговой недоимки составила 44 млн рублей.

В дальнейшем с целью легализации денежных средств, полученных преступным путем, он приобрел объекты недвижимого имущества в Зеленодольском районе и г. Казани на сумму свыше 19,6 млн рублей. Затем часть недвижимости он реализовал бывшей супруге и знакомой. Кроме того, Баязитов пытался обманным путем взыскать с фирмы якобы имеющийся долг по арендной плате за земельный участок.

В апреле 2014 года Баязитов попытался захватить управление одной из фирм. Для этого он от имени собственника предприятия подделал документы о приобретении его имущества и через юридическое агентство представил их в налоговый орган для регистрации.

В целях обеспечения возмещения ущерба наложен арест на имущество Баязитова и его родственников (земельный участок в пгт. Васильево Зеленодольского района, объект незавершенного строительства, два жилых дома и два земельных участка на ул. Гривской в Казани), отмечает прокуратура.

Одновременно в суд направлено исковое заявление о взыскании с обвиняемого в пользу бюджета Российской Федерации налоговой недоимки в размере 44 млн рублей.