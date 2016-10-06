Москва, 6 октября, 2016, 23:50 — ИА Регнум. Информация о якобы заложенной бомбе в посольстве США в Москве оказалась ложной. Об этом сегодня, 6 октября, передает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Юрий Пименов. Ожидание. 1959

Ранее сегодня неизвестный сообщил в правоохранительные органы по телефону, что в здании посольства США в Москве якобы заложена бомба. Напомним, здание посольства США в Москве находится по адресу: Новинский бульвар, дом 21.

После проверки стало известно, что никакой бомбы в здании нет. Теперь правоохранители ищут «телефонного террориста».

Эвакуация персонала посольства не проводилась.