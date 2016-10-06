Чебоксары, 6 октября, 2016, 23:28 — ИА Регнум. В Чувашии с 23 по 29 сентября в Чувашии зарегистрировано 7530 случаев заболевания ОРВИ. Показатель заболеваемости составил 608,2 случаев на 100 тыс. населения, превысив среднемноголетний уровень на 6,4%, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Роспотребнадзора по Чувашии.

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Наиболее высокие уровни заболеваемости ОРВИ — в Чебоксарах и Новочебоксарске.

По сравнению с предыдущей неделей, заболеваемость ОРВИ в целом по республике снизилась на 4,8%. Динамика заболеваемости по возрастным группам составила: дети до 2-х лет — снижение на 6%, 3−6 лет — рост на 1,4%, 7−14 лет — снижение на 18,8%, 15 лет и старше — рост на 1,5%.

69,9% больных ОРВИ — дети до 17 лет.

В целом по республике и среди детей уровни заболеваемости ОРВИ не превышали недельные эпидемические пороги. Порог заболеваемости был превышен на 5,2% в возрастной группе 15 лет и старше.

Всего по республике госпитализировано 153 больных ОРВИ (на предыдущей неделе — 134), из них 88,2% — дети до 17 лет.

За неделю лабораторно обследовано 25 больных ОРВИ, возбудители заболевания определены у 9 (36,0%), в том числе у 5 — вирусы парагриппа, 4 — аденовирус. Вирусы гриппа в текущем эпидсезоне не выделялись.