Радио REGNUM: выпуск за 6 октября
Москва, 6 октября, 2016, 23:17 — ИА Регнум.
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
- Министерство обороны России предупредило, что российские ПВО могут сбить американские ракеты в Сирии;
- Де Мистура требует прекратить бомбардировку Алеппо, чтобы боевики могли покинуть город;
- Марин Ле Пен заявила, что Евросоюз борется с Асадом, а Россия — с террористами;
- Владимир Путин поручил заложить в бюджет следующего года средства на индексацию пенсий;
- Блокадница подала в суд иск с требованием снять доску Маннергейму;
- На администрацию больницы Крыма заводят уголовное дело за премии размером более семнадцати с половиной миллионов рублей;
- Калининградская область опять поменяла губернатора.