Киров, 6 октября, 2016, 23:16 — ИА Регнум. Депутаты городской думы Кирова 6 октября избрали Валерия Владыкина на пост главы города. Как сообщили ИА REGNUM в Гордуме, в ходе тайного голосования за его кандидатуру отдали голоса 21 депутат из 27 присутствовавших на заседании.

Советский плакат «Хозяйствуй умело!»

На посту главы города Кирова Владыкин сменил Владимира Быкова, который избран депутатом Законодательного собрания.

По словам Владыкина, первоочередную задачу администрации города он видит в формировании сбалансированного бюджета: «С учетом сложной экономической ситуации, это задача весьма непростая. Кроме того, мы безусловно продолжим выполнение всех программ и проектов, в реализации которых участвует МО «Город Киров». Все вопросы мы будем решать совместно с новым составом правительства Кировской области и регионального Законодательного собрания».

Инаугурация нового главы города состоится в течение 10 дней после официального опубликования информации о его избрании.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, бывший глава Кирова Владимир Быков 6 октября избран председателем областного Законодательного собрания.