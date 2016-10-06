Чебоксары, 6 октября, 2016, 22:57 — ИА Регнум. По данным Чувашстата, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в республике в январе — августе 2016 года составила 21 821,3 рубля и за год увеличилась на 5,1%. В августе средняя зарплата составила 22 436,8 рубля, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Диего Ривера. Детройт. Южная стена (фрагмент). 1932

Реальная зарплата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в январе — августе 2016 года составила 99,2% к январю — августу 2015 года, а в августе 2016 года — 103,1% к августу 2015 года.

Среднедушевые денежные доходы населения в январе-августе составили 16 976,1 рубля в месяц (95,2% к аналогичному периоду 2015 года), в августе — 17 906,1 рубля (101,9%).

Основная часть денежных доходов населения республики расходуется населением на потребительские расходы — 75,4% всех денежных доходов населения. На оплату обязательных платежей и взносов приходилось 12,2% от всех денежных доходов населения; на сберегаемую часть доходов (вклады на счетах граждан; приобретение ценных бумаг, изменение средств на счетах индивидуальных предпринимателей; изменение задолженности по кредитам, приобретение недвижимости; покупка населением скота и птицы) — 13,8%; на приобретение иностранной валюты — 1,5%. Превышение денежных расходов над доходами составило 2,9%.

Среднесписочная численность работающих в организациях республики за 8 месяцев 2016 года составила 332,9 тыс. человек (97,0% к аналогичному периоду 2015 года).