Берлин, 6 октября, 2016, 22:44 — ИА Регнум. Популярность канцлера Германии Ангелы Меркель восстанавливается после того, как она достигла в сентябре минимума последних пяти лет. Об этом со ссылкой на опрос телеканала ARD передаёт The Associated Press.

bundeskanzlerin.de Ангела Меркель

Из тысячи респондентов Меркель поддержали 54%, в прошлом месяце их насчитывалось 45%.

Зато рейтинг баварского премьера Хорста Зеехофера, главного критика миграционной политики Меркель, упал на 7 пунктов до 37%.

Погрешность телефонного опроса ARD составляет 3,1%.