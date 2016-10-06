Мадрид, 6 октября, 2016, 22:26 — ИА Регнум. «Выступая на первом заседании нового состава Госдумы, российский президент сказал, что «каждая страна должна отстаивать свое право быть сильной, и призвал депутатов объединить усилия, чтобы превратить это право из теории в практику».

Иван Шилов ИА REGNUM

Газета обращает внимание, что слова лидера РФ по определению не могут оказаться дежурным сотрясением воздуха: «Заявление Путина упало на благоприятную почву: из 450 депутатов Государственной думы 343 представляют его партию «Единая Россия».

Во время церемонии «передачи эстафеты» места главы СВР от Михаила Фрадкова Сергею Нарышкину Путин вновь говорил о необходимости для России иметь могущественные вооруженные силы, поскольку над ней постоянно висят многочисленные угрозы».

Факт «провокационного полета бомбардировщиков» испанской прессой широким массам был представлен днем раньше: СМИ пиренейского королевства вдруг решили 5 октября пообсуждать событие, имевшее место, по их словам, 22 сентября («российские Ту-160 пролетели недалеко от границ Испании в районе Бильбао»). Почему две недели испанские журналисты хранили гордое молчание об этом — не сообщается.