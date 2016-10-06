Вологда, 6 октября, 2016, 22:26 — ИА Регнум. В Вологодской области значительно выросло количество выявленных полицейскими преступлений коррупционной направленности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном УМВД.

Советский плакат «Бдительность — наше оружие!»

Если за 9 месяцев 2015 года их насчитывалось 156, то в этом году — уже 186. Рост составил 19,2%. Параллельно на 70% выросло количество налоговых преступлений — с 20 до 34. Причем, общий ущерб только от налоговых преступлений составил около 150 млн рублей.

«Работа по противодействию коррупции активизировалась и по количеству лиц, привлекаемых к уголовной ответственности и по сумме взятки. Помимо непосредственно взяток это и незаконное получение доходов. В частности, работник предприятия «Вторресурсы» причинил ущерб области около 14 млн рублей». А в Вологодском центре птицеводства, работники также долгое время занимались преступной деятельностью. Здесь ущерб в рамках уголовного дела достигает 2,5 млрд рублей. И это не единственное предприятие с миллиардным ущербом. Например, по уголовному делу в региональном филиале Россельхозбанка ущерб, причиненный бюджету, составил также 2,5 млрд рублей», — сообщил корреспонденту ИА REGNUM начальник УМВД области Виталий Федотов.

По его словам, до сих пор в регионе фиксируются и незаконные порубки. К примеру, в Грязовецком районе ущерб, причиненный лесной отрасли, составил около 8 млн рублей. Серьезной проблемой в Вологодской области Виталий Федотов назвал продажу фальсифицированного алкоголя.

«Чем больше мер принимается по ограничению торговлей спиртным и чем дороже оно становится, тем активнее развивается преступная деятельность. Одна из проблем в этой сфере — фальсифицированное спиртное. Причем — разных видов: водка, виски, шампанское, коньяк. В этом году у нас изъято из оборота более 17 тыс. единиц готовой продукции на территории области. Ущерб, причиненный бюджету, составляет порядка 8 млн рублей», — отмечает Виталий Федотов.

Как резюмировал генерал полиции, выявленные в регионе экономические преступления — неплохой результат, но фактически это капля в море от того ущерба, который сейчас причиняется бюджетам разных уровней.