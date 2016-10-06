Вашингтон, 6 октября, 2016, 22:26 — ИА Регнум. В Афганистане погиб американский военнослужащий, принимавший участие в боевой операции против террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сегодня, 6 октября, сообщил на брифинге официальный представитель Пентагона Питер Кук.

ВС США в Афганистане

Он рассказал, что штаб-сержант сухопутных сил США Адам Томас был убит 4 октября в афганской провинции Нангархар. Кук уточнил, что Томас стал первым американским военным, погибшим в операции против ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане.

Ранее американские военные сообщали о гибели своего военнослужащего в Афганистане в результате подрыва мины.

Напомним, террористы ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) появились в Афганистане в сентябре 2014 года. Именно тогда большая часть сил международной коалиции была выведена из Афганистана. Часть боевиков афганского движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) присоединилась к ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), другая часть оказала сопротивление. В итоге ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) теперь воюет в Афганистане как с талибами, так и с правительственными войсками, которым помогают американцы.