Вашингтон, 6 октября, 2016, 22:25 — ИА Регнум. Сотрудник американской компании Booz Allen Hamilton Харольд Томас Мартин, арестован за похищение у АНБ кодов для взлома компьютерных систем иностранных государств, сообщает RT со ссылкой на министерство юстиции США.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ведомство подтвердило, что сотрудник фирмы-подрядчика АНБ Харольд Томас Мартин арестован в августе 2016 года по подозрению в хищении секретных государственных данных. Он являлся сотрудником консалтинговой компании Booz Allen Hamilton, выполнявшей подряды АНБ, поэтому имел доступ к сверхсекретной информации федерального уровня. По данным следствия, Харольд Томас Мартин похитил коды для взлома компьютерных систем зарубежных государств, таких как Россия, Китай и Иран.

Стоит отметить, что небезызвестный Эдвард Сноуден также являлся сотрудником консалтинговой компании Booz Allen Hamilton и тоже выполнял заказы АНБ.

Напомним, Эдвард Сноуден в 2013 году опубликовал в американских изданиях секретную информацию АНБ о тотальной слежке за гражданами многих государств, ведущейся через информационные каналы. Вашингтон заочно предъявил ему обвинения в шпионаже. Сноуден бежал из США вначале в Гонконг, а затем — в Россию, где и проживает на данный момент.