ВР официально возобновила нефтедобычу на территории Ирана
Тегеран, 6 октября, 2016, 22:25 — ИА Регнум. Корпорация ВР и Национальная иранская нефтяная компания (NIOC) заключили первое соглашение о сотрудничестве с момента снятия экономических санкций против Тегерана. Об этом сообщает иранский англоязычный телеканал Press TV.
По словам директора NIOC по международным делам Мохсена Камсари, BP закупит на месторождении Южный Парс 1 млн баррелей газового конденсата. Чиновник также уточнил, что в настоящее время Тегеран ведёт переговоры о продаже нефти с одной из британских компаний, название которой остается в тайне.
Отмена санкций позволит ВР и NIOC возобновить совместную добычу нефти на месторождении Rhum, расположенном в акватории Северного моря.
Напомним, что конденсат — тип легкой сырой нефти, добываемой в сочетании с природным газом. По состоянию на сентябрь 2016 года, совокупный объем поставок сырой нефти и конденсата из Ирана оценивается в 2,8 млн баррелей в сутки. Из этой цифры на конденсат пришлось до 600 тысяч баррелей в сутки.
ВР работает на территории Ирана с 1908 года. Тогда предприятие называлось Англо-персидской нефтяной компанией.
Первой европейской нефтяной компанией, возобновившей закупки иранской нефти после отмены санкций, стала французская Total. Речь идёт о феврале 2016 года. Что касается англо-голландской Royal Dutch Shel, то она направила в Европу первый танкер с иранской нефтью только в июле.
Активность проявляет и венгерская компания MOL, заказавшая на 23 октября 140 тысяч тонн тяжелой нефти, которая по условиям контракта будет доставлена в хорватский порт Омишаль (Omisalj).