Тегеран, 6 октября, 2016, 22:25 — ИА Регнум. Корпорация ВР и Национальная иранская нефтяная компания (NIOC) заключили первое соглашение о сотрудничестве с момента снятия экономических санкций против Тегерана. Об этом сообщает иранский англоязычный телеканал Press TV.

Иван Шилов ИА REGNUM

По словам директора NIOC по международным делам Мохсена Камсари, BP закупит на месторождении Южный Парс 1 млн баррелей газового конденсата. Чиновник также уточнил, что в настоящее время Тегеран ведёт переговоры о продаже нефти с одной из британских компаний, название которой остается в тайне.

Отмена санкций позволит ВР и NIOC возобновить совместную добычу нефти на месторождении Rhum, расположенном в акватории Северного моря.

Напомним, что конденсат — тип легкой сырой нефти, добываемой в сочетании с природным газом. По состоянию на сентябрь 2016 года, совокупный объем поставок сырой нефти и конденсата из Ирана оценивается в 2,8 млн баррелей в сутки. Из этой цифры на конденсат пришлось до 600 тысяч баррелей в сутки.

ВР работает на территории Ирана с 1908 года. Тогда предприятие называлось Англо-персидской нефтяной компанией.

Первой европейской нефтяной компанией, возобновившей закупки иранской нефти после отмены санкций, стала французская Total. Речь идёт о феврале 2016 года. Что касается англо-голландской Royal Dutch Shel, то она направила в Европу первый танкер с иранской нефтью только в июле.

Активность проявляет и венгерская компания MOL, заказавшая на 23 октября 140 тысяч тонн тяжелой нефти, которая по условиям контракта будет доставлена в хорватский порт Омишаль (Omisalj).