Москва, 6 октября, 2016, 22:13 — ИА Регнум.



Цитата из к/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи. Дело №21: Без ножа и кастета». реж. Вячеслав Бровкин. 1988. СССР Дело №21. «Без ножа и кастета». Расследуя очередное дело, «Знатоки» неожиданно выходят на крупные хищения в обычном ДЭЗе

ЖКХ — довольно криминогенная сфера. Об этом заявил на пресс-конференции в Генпрокуратуре РФ 6 октября начальник управления Александр Куренной. Так, в 2015 году в Генпрокуратуру поступило 121 тыс. обращений, что на 15% больше, чем в 2014 году. Размер ущерба от преступлений в указанной сфере в 2015 году составил 6,5 млрд рублей.

Только в этом году было выявлено около 20 тыс. нарушений в сфере капитального ремонта. Всего за 8 месяцев 2016 года в сфере ЖКХ было выявлено 250 тыс. нарушений, с целью устранения которых принято 115 тыс. актов прокурорского реагирования.

Обычно не соблюдаются сроки капитального ремонта. Например, в Свердловской области по плану необходимо было отремонтировать около 1 тыс. домов, а по итогам 2015 года было отремонтировано всего 134 дома.

В Ставропольском крае в 2016 году из 400 домов отремонтировали только один. И Фонд капитального ремонта региона на сегодняшний момент так и не приступил к ремонту остальных домов.

Имеют место случаи нарушений при формировании региональных фондов капитального ремонта. Так, в Мордовии одна из управляющих компаний сфальсифицировала протокол собрания жильцов одного из домов, в результате чего сумма на капремонт была завышена на 400 тыс. рублей.

В Чувашии прокуратура привлекла к административной ответственности председателя товарищества собственников жилья, который самовольно, не имея на это никаких полномочий, увеличил размер взноса на капремонт с 5,5 рублей за квадратный метр до 16,5 рублей за квадратный метр.