Москва, 6 октября, 2016, 21:51 — ИА Регнум. В Совфеде рассчитывают на то, что США отнесутся к заявлению Минобороны России, которое пригрозило сбивать любые неопознанные объекты в Сирии, со всей серьезностью, передает корреспондент ИА REGNUM 6 октября. «Увы, после демарша США, надеюсь, что временно, нам пришлось перейти с дипломатического на военный язык — прямой и жесткий», — отметил первый замглавы комитета Совфеда по обороне Франц Клинцевич.

Цитата из х/ф «Доктор Стрейнджлав, или Как я научился не волноваться и полюбил атомную бомбу». реж. Стэнли Кубрик. 1963. США «Плохая новость. Произошла ужасная ошибка — американский военный самолёт направляется к границам Советского Союза с целью сбросить ядерную бомбу. Очень плохая новость. Нет никакой возможности отменить приказ»

«Полагаю, что США отнесутся к заявлению официального представителя министерства обороны РФ со всей серьезностью: в нем ясно сказано, каким будет наш ответ на возможные провокации. Со своей стороны, хочу предупредить, что системы С-400 и С-300 «заглатывают» все, что летит — и нет ни одного шанса уклониться от их поражающего воздействия», — говорит сенатор.

Тем не менее, ситуация в Сирии пока еще находится в относительной стадии равновесия. «Но один неверный, неосторожный шаг может взорвать ее, а вместе с ней и ситуацию во всем мире. Не хочу проводить никаких параллелей, но невольно приходит на память карибский кризис 1962 года. По крайней мере я не могу сразу назвать какой-то другой период, когда отношения между нашими странами были столь серьезно накалены», — отметил Клинцевич.

Однако, по его словам, существуют очевидные отличия, которые должны сыграть в пользу возобновления российско-американского диалога. «Мы разделяем одни и те же общечеловеческие ценности. У нас нет никакого идеологического противостояния, а есть общий враг — «Исламское государство» (организация запрещена в России) и другие террористические группировки», — перечислил он.

Сейчас, наконец, США должны сделать свой выбор: что для них важнее — учет интересов других стран, в том числе, конечно, и России, или продолжение уже окончательно изжившей себя стратегии гегемонизма, заключил Клинцевич.

Российские военные рекомендуют США просчитать последствия возможных ударов по позициям сирийских войск, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, комментируя сообщения западных СМИ об обсуждении Вашингтоном возможности нанесения ударов по позициям сирийских войск.

«Следует реально осознавать, что у боевых расчетов российских комплексов ПВО вряд ли будет время на выяснение по «прямой линии» точной программы полета ракет и принадлежности их носителей. А все иллюзии дилетантов о существовании самолетов-невидимок могут столкнуться с разочаровывающей реальностью», — сказал Конашенков.