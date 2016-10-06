Ставрополь, 6 октября, 2016, 21:44 — ИА Регнум.



Деньги

В Ставропольском крае вынесен приговор по делу о попытке похитить у Сбербанка России 52 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении ФСБ.

Два человека пытались провернуть мошенническую схему с банком с помощью сообщника из числа сотрудников Северо-Кавказского банка ПАО Сбербанк России. Юрий Мищенко и Азнавур Алевдинов оформили на подставное юридическое лицо банковский терминал.

После его получения они попытались провести операцию «возврат покупки» и похитить более 52 миллионов рублей средств банка.

Промышленным районным судом Ставрополя Мищенко и Алевдинов признаны виновными в мошенничестве. Мищенко осужден к четырем годам колонии общего режима, Алевдинов приговорен к 1 году и 10 месяцам лишения свободы.

Напомним, в июне текущего года сообщалось о группе мошенников, обманувших банки на полмиллиона рублей. Группировка насчитывает 12 человек. Двоежителей города Минеральные Воды брали кредиты на покупку бытовой техники вкрупных сетевых магазинах, оформляя займы на случайных людей. Техникуорганизаторы забирали себе и продавали, а деньги банкам не возвращались.

13 сентября следственные органы края сообщали о раскрытии в Ставропольскомкрае мошенничества банковских работников, наворовавших в виде кредитов 45 млн рублей. Несколько банковских работников уговаривали людей брать на себя кредитныеобязательства под видом того, что сами будут эти кредиты выплачивать. Следствиюизвестны имена 15 участников группировки.