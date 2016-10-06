Нджамена, 6 октября, 2016, 21:21 — ИА Регнум. Суд республики Чад принял решение оштрафовать нефтяную компанию Exxon Mobil на $74 млрд и обязал ее возместить африканскому государству $819 млн в качестве компенсации судебных издержек, сообщает Bloomberg.

exxonmobil.com Exxon Mobil

Президент Чада Брахим Аббо Абакар заявил, что судебное решение было принято после жалобы министерства финансов африканской республики о невыполнении компанией Exxon Mobil своих налоговых обязательств. При этом президент Чада заявил, что фактическая сумма штрафа может быть снижена, однако не уточнил насколько именно.

Стоит отметить, что Всемирный банк оценивает объём ВВП Чада в $14 млрд. Нетрудно заметить, что присужденный чадским судом штраф превышает его почти в шесть раз.

По информации Bloomberg, во втором квартале 2016 года прибыль нефтяной компании Exxon Mobil оказалась самой низкой с 1999 года и составила $1,7 млрд, сократившись за год почти на 59%. Представители Exxon Mobil уже заявили о своем несогласии с решением суда Чада и в настоящий момент оценивают, какие шаги им следует предпринять.