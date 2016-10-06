Женева, Швейцария, 6 октября, 2016, 20:49 — ИА Регнум. Международный олимпийский комитет (МОК) после перепроверки допинг-проб принял решение отобрать бронзовую медаль Олимпийских игр 2008 года у российской спортсменки Анны Чичеровой, сообщает пресс-служба этой организации.

Augustas Didžgalvis Анна Чичерова

Напомним, ранее по результатам перепроверки допинг-проб МОК уже лишил олимпийскую сборную России шести медалей Олимпиады-2008: золотой медали в эстафете 4×100м, серебряной в метании копья, серебра в эстафете 4×400м, бронзы в эстафете 4×400м, серебряной и бронзовой медалей в тяжелой атлетике.

На Олимпийских играх-2008 в Пекине сборная России завоевала 23 золотых медали, 21 серебряную и 29 бронзовых.

За последнее время для перепроверки отобрано 1243 допинг-пробы олимпийцев с Игр в Пекине 2008 года и Олимпиады-2012 в Лондоне. Ранее МОК заявлял о планировании третьей и четвертой волн перепроверок олимпийских допинг-проб, которые пройдут позже.