Минск, 6 октября, 2016, 20:43 — ИА Регнум.



Сергей Шиптенко ИА REGNUM Агитплакат парламентской выборной кампании на пл. Независимости (Ленина) в Минске

Около 70 экс-кандидатов в депутаты, участвовавших в парламентской кампании 2016 года, 6 октября объединились в «Ассамблею народных представителей», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Новая общественная структура учреждена праволиберальной «Объединенной гражданской партией», оргкомитетом по созданию партии «Белорусская христианская демократия» и общественной организацией «Движение «За Свободу». Накануне финала парламентской кампании 2016 года данные прозападные оппозиционные структуры объединились в «правоцентристскую коалицию». По итогам кампании лишь одна представительница ОГП — Анна Конопацкая попала в Палату представителей (нижнюю палату Нацсобрания) и она же вошла в состав созданной 6 октября Ассамблеи.

О создании Ассамблеи накануне проинформировали сторонники Виталия Рымашевского (БХД) и Александра Милинкевича («Движение «За Свободу»). По словам Анатолия Лебедько (ОГП), создание новой структуры позволит коалиции сохранить свой нереализованный потенциал.

Как сообщило информагентство БелаПАН, 5 октября участники коалиции провели двухчасовые переговоры с послами 16 стран Евросоюза и главой представительства ЕС в Белоруссии Андреа Викторин. Зампред «Движения «За Свободу» Юрий Губаревич сообщил, что дипломатом было рассказано о негативной оценке прозападной оппозицией итого парламентской кампании с заявлениями о том, что «парламент нельзя признавать в качестве легитимного органа ни внутри Белоруссии, ни за рубежом». Внимание дипломатов также было обращено на предстоящие выборы в местные советы, которые должны пройти в Белоруссии примерно через год.

В распространённом заявлении участники Ассамблеи констатировали, что власти в ходе парламентской кампании прибегли к банальному «сценарию фальсификаций народного волеизъявления». Они также повторили заявленный в августе тезис о том, что Нацсобрание РБ является «декоративным институтом, призванным обслуживать вертикаль власти». По их мнению, «в Белоруссии нет законно избранного легитимного парламента» и «все 110 депутатов назначены исполнительной властью»."В такой ситуации Палата представителей не может представлять народ Белоруссии как во внутренней, так и в международной политике», — отметили авторы заявления.

Как сообщало ИА REGNUM, президентская кампания 2015 года позволила Александр Лукашенко продлить всё пребывание в президентском кресле ещё на пятилетку. В сентябре 2016 года он оформил новый состав полностью подконтрольного ему двухпалатного Национального собрания, которое с октября приступит к исполнению своих обязанностей. Сегодня, 6 октября ППНС пятого созыва провела своё последнее заседание завершила свою работу.