Уфа, 6 октября, 2016, 20:19 — ИА Регнум.



Ростки

В Башкирии отмечается недостаточность мер, направленных на улучшение инвестиционного климата в республике. Как заявил ИА REGNUM экономист Ринат Гатауллин, главным критерием эффективности инвестиционной политики региона и действий региональных управленческих команд должен стать такой очевидный показатель, как объем инвестиций, новые высокопроизводительные рабочие места и рост региональной налоговой базы. Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации — самый слабый и ненадёжный критерий.

Бывший председатель комитета законодательной палаты Государственного Собрания РБ по бюджету, налогам, банкам и финансам, экс-заместитель министра труда, занятости и социальной защиты населения РБ Ринат Гатауллин отметил, что проблема состоит не только в недостаточности мер, направленных на мотивацию эффективных региональных управленческих команд, занимающихся улучшением инвестиционного климата в республике, но и в отсутствии реально работающих команд. Со стороны федерального центра стимулировать нужно не только управленческие инвесткоманды, чей состав порой вызывает ряд вопросов, но и самих инвесторов, убежден экономист.

«Нужно учитывать, что возврат отдельно взятому региону части налогов, перечисленных в федеральный бюджет, невозможен на законодательном уровне, — подчеркнул эксперт. — Тем не менее своеобразный возврат налогов осуществляется в виде федеральных субсидий и инвестиций, наиболее ярко это выражено на примере Татарии, куда вкладывались немалые средства на подготовку празднования тысячелетия Казани, проведение Универсиады и так далее».

По мнению Гатауллина, наиболее эффективно финансирование мероприятий, связанных с совершенствованием регионального инвестиционного климата в виде мероприятий, направленных на борьбу с коррупцией.

«Такого рода меры, как правило, не требуют существенных вложений, а польза от них очевидна, — полагает эксперт. — Чего не скажешь о снижение уровня расходных обязательств региона при предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства. Причиной тому является изначальная безадресность этого снижения и невозможность отследить, куда именно ушли сэкономленные средства».

По мнению эксперта, для бюджета региона такие меры заметны, но на улучшении инвестклимата они мало сказываются. Поощрение членов наиболее эффективных региональных управленческих команд в виде специальной премии Правительства РФ «За улучшение инвестиционного климата» пока имеет символическое значение и зависит от критериев и точности оценки их деятельности.

«При существующием уровне приписок трудно увидеть реальный вклад каждого члена команды, — пояснил экономист. — Это же можно сказать и о награждении почетными грамотами и благодарностями президента РФ и правительства РФ».

Достаточно сомнительно и включение в резерв управленческих кадров, находящийся под патронажем президента РФ или создание специального кадрового резерва «менеджеров изменений».

«При заметном кадровом голоде, особенно характерном для Башкирии, само по себе создание кадрового резерва не может не вызывать одобрения, но отсутствие четких критериев отбора сводит на нет все усилия! — уверен собеседник агентства. — О какой эффективности может идти речь, когда в кадровый резерв зачисляются лица, причастные к уголовным преступлениям!»

При формировании резерва отсутствует здоровая конкуренция, и это характерно для всех уровней — от депутатов до министров, и недавние выборы, по словам эксперта, это наглядно показали. Отсутствие конкуренции при зачислении в команды и кадровые резервы делает малоэффективным и финансирование профильных российских образовательных программ для членов региональных управленческих команд, и финансирование профильных международных стажировок.

«Если в первом случае какая-то отдача все же наблюдается, то во втором отдача стремится к нулю, — утверждает экономист. — Сколько людей из Башкирии ездили на стажировки в Израиль, США, Венгрию, Австрию… Но никакого значимого ивестроекта в результате этих поездок так и появилось».

Главным критерием эффективности инвестиционной политики региона и действий региональных управленческих команд должен стать такой очевидный показатель, как объем инвестиций, считает Гатауллин. Немаловажно количество новых высокопроизводительных рабочих мест команд и рост региональной налоговой базы.

«Можно сколько угодно отчитываться о темпах снятия административных барьеров и совершенствование законодательства и правоприменения, но при медленно растущих объемах инвестиций это не играет существенной роли, — резюмировал собеседник ИА REGNUM. — А такой критерий, как динамика положения региона в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации является самым слабым и ненадёжным».

В преддверии заседания Госсовета ИА REGNUM и Центр развития регионов и поддержки приоритетных проектов запустил проект «Стань участником Госсовета». Его задача — узнать мнение представителей делового сообщества, экспертов, учёных и чиновников о том, что необходимо сделать для улучшения инвестиционного климата территорий.