Астраханская область, 4 мая, 2009, 15:32 — ИА Регнум. Следственными органами Следственного комитета при прокуратуре РФ по Астраханской области возбуждено уголовное дело в отношении заместителя главы администрации муниципального образования "город Ахтубинск" Сергея Жирнова. Как сообщили корреспондент ИА REGNUM Новости в пресс-службе Следственного комитета при прокуратуре РФ 4 мая, он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 4 ст. 290 УК РФ (вымогательство взятки).

С заявлением о вымогательстве взятки в размере 200 тысяч рублей в правоохранительные органы обратился представитель организации, осуществлявшей в период отопительного сезона 2008-2009 гг. поставки топочного мазута муниципальному предприятию "Центржилкомхоз".

Как установлено следствием, указанную сумму Жирнов требовал в качестве обязательного условия для перечисления муниципальным предприятием задолженности в сумме 1,2 миллиона рублей за поставленное организацией топливо.

При получении части вымогаемой взятки в размере 15 тысяч рублей Жирнов был задержан следователями и сотрудниками УФСБ. По ходатайству следователя Ахтубинским городским судом области подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.