Ставрополь, 6 октября, 2016, 20:08 — ИА Регнум.



Pedro Reyna Новорожденный

Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл подписался под петицией за запрет абортов на территории России, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе епархии.

«Это убийство, в котором участвуют и женщина, и мужчина. Ребенок является полным человеческим существом с момента зачатия», высказал свою позицию священнослужитель. Он подчеркнул, что Церковь относится к аборту как к страшному греху.

Кирилл считает обоснованным требование о выведении подобных операций из системы обязательного медицинского страхования. Он считает, что это должно стать первым шагом к полному запрету операций по прерыванию беременности.

«Самим фактом нахождения в системе ОМС, аборт утверждается как норма. Но как может быть нормой убийство ребенка?», — заявил глава Ставропольской и Невинномысской епархии.

Отметим, что Обращение за запрет абортов подписали патриарх Московский и всея Руси Кирилл, а также ряд архиереев Русской Православной Церкви. В Ставропольском крае вслед за митрополитом местной епархии под петицией подписались представители духовенства края, духовной семинарии. Документ отправился в храмы епархии, где свои подписи смогут поставить и прихожане.

Отметим, что в тексте петиции говорится о том, что все подписавшиеся под ней выступают «за прекращение существующей в нашей стране практики легального убийства детей до рождения». В документе содержится требование узаконивания за зачатым ребенком статуса человеческого существа.

Авторы петиции требуют принятия нормативно-правовых актов, запрещающих хирургические и медикаментозные прерывания беременности, а также противозачаточные средства с абортивным действием.

Также авторы петиции выступают за запрет «вспомогательных репродуктивных технологий, неотъемлемой составляющей которых является унижение человеческого достоинства и убийство детей, находящихся на начальных этапах эмбрионального развития».

Церковь также выступает за оказание материальной поддержки за счет федерального бюджета беременных женщин и семей с детьми на уровне не менее прожиточного минимума».

Под документом уже подписались более 300 тысяч человек.

Вместе с тем, в России продолжается дискуссия вокруг вопроса заперта абортов и вывода их из системы ОМС. Минздрав относится к этой идее «с осторожностью». Ведомство должно до конца года вынести решение по этому вопросу. С 2011 года количество абортов итак в России снизилось на 40%.

При этом, запрет может привести к росту «подпольных» абортов, которые приведут к росту женской смертности. Вице-премьер Ольга Голодец считает, что решение по этому вопросу не должно принести за собой серьезных последствий.