Петрозаводск, 6 октября, 2016, 20:06 — ИА Регнум. Сегодня, 6 октября, на первом заседании Законодательного собрания Карелии шестого созыва был принял законопроект, внесенный главой республики Александром Худилайнином. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Карелии, законопроект регулирует вопросы деятельности ЗакСа и предполагает сокращение числа депутатов регионального парламента, которые работают на постоянной основе.

Semenov.m7 Здание Законодательного собрания Республики Карелия в Петрозаводске

Предложение главы республики оптимизировать расходы на организацию деятельности Законодательного Собрания Карелии поддержало большинство вновь избранных депутатов. В соответствии с законопроектом, на профессиональной постоянной основе в карельском парламенте могут работать 17 депутатов — председатель Законодательного Собрания республики, его заместители, председатели комитетов (комиссий) и заместители председателей комитетов (комиссий).

По данным пресс-службы, принятие закона позволит региональному бюджету экономить в год порядка 22 ммлн рублей. Как отметил Худилайнен, эти средства будут направлены на решение самых острых социальных вопросов.

Напомним, в Единый день голосования, 18 сентября, выборы в Законодательное собрание Карелии шестого созыва прошли по смешанной системе: 18 депутатов были избраны по партийным спискам, 18 — по одномандатным округам. В республиканский парламент прошли пять партий — «Единая Россия» (24 депутата), «Справедливая Россия», ЛДПР, КПРФ и «Яблоко» (по три депутата).