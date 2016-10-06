СМИ США: Белый дом тормозит законопроект о санкциях против союзников Сирии
Вашингтон, 6 октября, 2016, 20:05 — ИА Регнум. Белый дом замедляет рассмотрение Конгрессом США законопроекта о введении антисирийских санкций, сообщает газета The Washington Post.
Издание указывает, что кроме затягивания сроков рассмотрения закона, администрация Барака Обамы пытается сделать его содержание менее радикальным, так как изначальные меры, описанные в законопроекте, могут испортить дальнейшие отношения США с Россией и Ираном.
The Washington Post описывает нелегкую судьбу так называемого «Закона о защите граждан Сирии имени Сизара», проект которого уже был одобрен комитетом Палаты представителей по международным делам. Он предусматривает ограничения различного характера не только по отношению к правительству президента Сирийской Арабской республики Башара Асада, но и к лицам, «оказывающим Сирии значительную финансовую, материальную и технологическую поддержку». Эта поддержка касается и передачи вооружений законному правительству Сирии.
По информации газеты, законопроект должен был быть принят еще в сентябре 2016 года, но Белый дом попросил законодателей приостановить работу над документом. По мнению администрации, тогда это могло сорвать российско-американские переговоры по обеспечению перемирия в зоне сирийского конфликта. Конгрессмены-демократы тогда согласились с доводами Белого дома.
После того, как Госдепартамент США заявил о приостановлении двусторонних контактов с Россией по поводу сирийского урегулирования, Белый дом якобы опять посчитал, что санкции, предусмотренные этим законом, могут нарушить выполнение ядерного соглашения, заключенного администрацией США с Тегераном в 2015 году, а ограничения в отношении России негативно скажутся на дальнейших контактах с Москвой в вопросах сирийского кризиса.