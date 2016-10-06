Вашингтон, 6 октября, 2016, 20:05 — ИА Регнум. Белый дом замедляет рассмотрение Конгрессом США законопроекта о введении антисирийских санкций, сообщает газета The Washington Post.

Обама

Издание указывает, что кроме затягивания сроков рассмотрения закона, администрация Барака Обамы пытается сделать его содержание менее радикальным, так как изначальные меры, описанные в законопроекте, могут испортить дальнейшие отношения США с Россией и Ираном.

The Washington Post описывает нелегкую судьбу так называемого «Закона о защите граждан Сирии имени Сизара», проект которого уже был одобрен комитетом Палаты представителей по международным делам. Он предусматривает ограничения различного характера не только по отношению к правительству президента Сирийской Арабской республики Башара Асада, но и к лицам, «оказывающим Сирии значительную финансовую, материальную и технологическую поддержку». Эта поддержка касается и передачи вооружений законному правительству Сирии.

По информации газеты, законопроект должен был быть принят еще в сентябре 2016 года, но Белый дом попросил законодателей приостановить работу над документом. По мнению администрации, тогда это могло сорвать российско-американские переговоры по обеспечению перемирия в зоне сирийского конфликта. Конгрессмены-демократы тогда согласились с доводами Белого дома.

После того, как Госдепартамент США заявил о приостановлении двусторонних контактов с Россией по поводу сирийского урегулирования, Белый дом якобы опять посчитал, что санкции, предусмотренные этим законом, могут нарушить выполнение ядерного соглашения, заключенного администрацией США с Тегераном в 2015 году, а ограничения в отношении России негативно скажутся на дальнейших контактах с Москвой в вопросах сирийского кризиса.