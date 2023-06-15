Владикавказ, 6 октября, 2016, 20:05 — ИА Регнум.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Террор

Антитеррористическая комиссия Северной Осетии отметила неэффективную работу республиканского экспертного совета по выработке информационной политики в профилактике террористических и экстремистских проявлений. Как сообщает 6 октября корреспондент ИА REGNUM , принято решение о создании нового экспертного совета

Впервые члены антитеррористической комиссии республики провели свое заседание за пределами города Владикавказа. Местом обсуждения вопросов, связанных с защищенностью объектов и жителей Северной Осетии стал Пригородный муниципальный район, который до недавнего времени еще считался зоной межнационального конфликта из-за событий осени 1992 года.

Под пристальным вниманием членов комиссии оказались объекты топливно-энергетического комплекса (ТЭК) и места массового пребывания людей, информационное противодействие идеологии терроризма и использование возможностей в этой работе СМИ. О мерах, направленных на стабилизацию оперативной обстановки и оказание профилактического воздействия на лиц, подверженных идеологии терроризма в Пригородном районе рассказал глава муниципального образования Алан Гаглоев. Он доложил о проводимой в этом направлении работе и подчеркнул, что необходимо активизировать профилактическую деятельность.

О результатах проведенной работы по вопросу защищенности объектов ТЭК, которых в регионе насчитывается три десятка, рассказали представители силовых ведомств, а также министерства ЖКХ, топлива и энергетики. «Прошу обратить самое серьезное внимание на антитеррористическую защищенность объектов ТЭК и призываю к совместной работе министерство ЖКХ и силовые ведомства», — отметил председатель комиссии, глава РСО-Алания Вячеслав Битаров.

Как сообщили в администрации руководителя Северной Осетии, Вячеслав Битаров поставил задачу завершить паспортизацию объектов мест массового пребывания людей. Особое внимание обратил на проблему охраны школ, детских садов и больниц. По его словам, из года в год поднимается эта проблема, но ситуация не меняется. Он попроси глав районов разобраться и обеспечить качественную охрану социальных учреждений, чтобы люди чувствовали себя в безопасности. На заседании принято решение создать новый экспертный совет по профилактике экстремистских проявлений.

Напомним, что Пригородный район Северной Осетии, в котором сегодня насчитывается более 100 тысяч жителей, граничит с Грузией. Район также имеет административную границу с Ингушетией. Общественный порядок в населенных пунктах правоохранителям помогают поддерживать казаки.