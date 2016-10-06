Алеппо, Сирия, 6 октября, 2016, 19:57 — ИА Регнум. 6 октября сирийские правительственные войска заняли около половины территорий повстанцев в Алеппо, со ссылкой на Сирийскую обсерваторию по правам человека передаёт Reuters.

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Бои идут в жилом квартале Бустан аль-Баша недалеко от центра города. Сирийские военные также подтвердили, что им удалось продвинуться в данном районе, повстанцы отрицают данный факт.

Правительство САР во главе с президентом Башаром Асадом намерено вернуть контроль над удерживаемой боевиками «Ан-Нусры» восточной частью города Алеппо на севере страны. Западные районы Алеппо контролируются Дамаском.