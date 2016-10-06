Хельсинки, 6 октября, 2016, 19:55 — ИА Регнум. Президент Финляндии Саули Ниинистё сегодня, 6 октября, провёл телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Как сообщает национальный вещатель Yle, разговор состоялся по инициативе финской стороны.

ИА REGNUM

Саули Ниинистё выразил глубокую озабоченность в связи с сирийским кризисом, отдельно отметив гуманитарную катастрофу в Алеппо. По словам финского лидера, Москва играет ключевую роль в остановке катастрофы.

Кроме того, главы государств обсудили ситуацию на Украине и реализацию минских договоренностей. Также были затронуты проблемы полигона опасных отходов Красный Бор под Санкт-Петербургом и вопрос безопасности полётов над Балтийским морем.