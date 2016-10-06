Москва, 6 октября, 2016, 19:35 — ИА Регнум. Депутаты фракции «Справедливая Россия» внесли в Госдуму 19 «справедливых законопроектов», касающихся обеспечения гарантий граждан РФ на пенсионное обеспечение, качественное здравоохранение, стабильные зарплаты и так далее. Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 октября, законопроекты внесены группой из 21 депутата фракции во главе с ее лидером Сергеем Мироновым.

kremlin.ru Сергей Миронов

Ранее Сергей Миронов анонсировал внесение законопроектов как исполнение предвыборных обещаний партии «Справедливая Россия». «Мы шли на выборы с предвыборной программой, которая называется «25 справедливых законов». Мы обещали нашим избирателям, что внесем эти законопроекты в первый день работы Госдумы нового созыва», — рассказал он.

Законопроект о бесплатных гарантиях предоставления бесплатной медицинской помощи устанавливает принцип безвозмездного получения любого вида медицинской помощи для всех граждан России, а не только тех видов помощи, которые заложены в базовую программу ОМС. Поправки в Жилищный кодекс предусматривают, что собственники многоквартирных домов, жилью которых требовался капремонт на момент приватизации, не будут платить взносов за капремонт до тех пор, пока в их квартирах не будет проведен ремонт за счет государства.

Кроме того, парламентарии также настаивают на отмене ряда льгот и привилегий депутатов Госдумы и Совета федерации, а также на изменении порядка формирования Совета Федерации — по их мнению, чего члены должны избираться населением региона и только потому утверждаться властям субъекта РФ. Авторы «справедливых законопроектов» также настаивают на отмене голосования по открепительным удостоверениям, отмене досрочного голосования и возвращении к прямым выборам мэров городов. Среди законопроектов — установление минимальной размера почасовой оплаты труда.

Депутаты также считают необходимым сделать ЕГЭ добровольным и ввести квоты на рабочие места для выпускников вузов и молодежи.

Среди внесенных законопроектов большая часть посвящена пенсионному законодательству. «Мы считаем необходимым, чтобы у нас обязательно была индексация пенсий дважды в год на уровне инфляции для всех пенсионеров. Пенсия должна зависеть только двух параметров — от зарплаты и стажа. Пенсионеры, достигшие возраста 70 лет, должны получать повышенную пенсию, время учебы в вузах должно входить в трудовой стаж», — указал ранее Миронов основные пункты пенсионных законопроектов.

Кроме того, «Справедливая Россия» предлагает усилить социальную защиту инвалидов — бесплатно предоставлять им автотранспорт и освободить от ежегодного освидетельствования. Уровень зарплат и социальных гарантий бюджетников — врачей, учителей, работников культуры и ученых — предлагается довести до уровня зарплат госслужащих высшего уровня. В законопроектах также предлагается предоставление молодым семьям беспроцентного займа на приобретение жилья, установление госмонополии на производство и оборот этилового спирта, а также снижение ставки единого сельхозналога и ставок налогообложения при УСН.