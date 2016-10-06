Дамаск, 6 октября, 2016, 19:29 — ИА Регнум. Президент Сирии Башар Асад говорит, что силы его правительства намерены вернуть контроль над всей страной, в том числе над Алеппо, передаёт Reuters со ссылкой на датский канал TV2.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Терроризм

При этом Асад готов пойти на соглашение и амнистии, чтобы позволить повстанцам уйти на другие территории.

Согласно транскрипции TV2, Асад уверен, что в Сирии нет умеренной оппозиции, а США используют «Ан-Нусру», как «карту» в сирийской войне.

«Мы не преследуем политики разрушения больниц и школ или других объектов», — ответил президент на обвинения западных СМИ. «Если есть подобные атаки со стороны армии, это было бы ошибкой», — добавил он.