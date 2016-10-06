Калуга, 6 октября, 2016, 19:29 — ИА Регнум.



Пресс-служба городской Думы Калуги Александр Иванов повествовал учителей-ветеранов

Сегодня, 6 октября, глава городского самоуправления Александр Иванов принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных чествованию ветеранов — учителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской Думы Калуги

«В эти дни, у нас в городе проходит много мероприятий, посвященных Дню учителя. Конечно же, в первую очередь, мы чествуем ветеранов-учителей. Это люди, посвятившие жизнь нашему светлому будущему — детям, это достойно уважения и почитания. Посетив сегодня клуб учителей — ветеранов я оказался в теплой и дружественной атмосфере. Приятно видеть, что люди с активной жизненной позицией, объединенные общей идеей и целями, принимают участие в общественной жизни города и городских мероприятиях. От имени депутатского корпуса от всей души поздравляю работников сферы образования, желаю крепкого здоровья, долгих лет жизни, успехов и благополучия!», — сказал Александр Иванов.

Всех собравшихся, в клубе учителей ветеранов, ждал большой праздничный концерт.