Минск, 6 октября, 2016, 19:21 — ИА Регнум.



mfa.gov.by 6 октября 2016 г. в Белграде состоялись консультации между министерствами иностранных дел Республики Беларусь и Республики Сербия

Дипломаты Сербии и Белоруссии обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и отношений с Евросоюзом в ходе состоявшихся 6 октября в Белграде межмидовских консультаций, сообщает пресс-служба МИД Белоруссии.

Делегацию официального Минска на переговорах возглавила замминистра иностранных дел Елена Купчина, сербскую — замминистра иностранных дел Драган Момчилович. В консультациях с сербской стороны также принял участие замминистра иностранных дел Бронимир Филиппович.

Они обсудили «широкий круг вопросов белорусско-сербского сотрудничества, включая развитие политических отношений между Белоруссией и Сербией, торгово-экономического, научно-технического, культурного и межрегионального сотрудничества, совершенствование договорно-правовой базы двусторонних отношений».

«Обсуждены также актуальные проблемы международной повестки дня, вопросы взаимодействия Республики Беларусь и Республики Сербия с ЕС, сотрудничество в международных организациях, включая ООН, ОБСЕ, ЮНЕСКО, аспекты международной и региональной безопасности, — сказано в официальном сообщении. — Стороны также рассмотрели вопросы взаимодействия Белоруссии и Сербии во время председательства Белоруссии в ЦЕИ в 2017 году».

Отметим, о предстоящих консультациях проинформировал 29 сентября на брифинге в Минске пресс-секретарь МИД Белоруссии Дмитрий Мирончик. По его словам, сербскую делегацию должен был возглавить Горан Алексич.

Напомним, по итогам 2015 года товарооборот Белоруссии с Сербией составил $253,3 млн, а за январь — июль 2016 года — всего $69,1 млн. Заявления о создании белорусско-сербских СП не реализуются, констатировали эксперты. По мнению научного сотрудника Института политических исследований (Белград) Зорана Милошевича, «белорусско-сербское сотрудничество держится на инициативе белорусской стороны, у сербской стороны инициативность не просматривается». Он констатировал: «Много деклараций о славянском братстве, но практического выхода нет».

Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября 2015 года в Минске Александр Лукашенко во время встречи с президентом Сербии Томиславом Николичем заявил, что рассчитывает в 2016 году собрать в Минске бывших руководителей СФРЮ. В частности, Лукашенко сказал: «Это будет очень символично, если в будущем году здесь смогут собраться руководители республик бывшей Югославии по очень важному поводу — строительству комплекса «Минск-Мир».

"Томислав Николич в свою очередь рассказал, что определенные шаги по организации этой встречи уже сделаны. Например, по поводу участия президентов Словении, Хорватии, Македонии и Черногории», — сообщила пресс-служба президента Белоруссии. Она также процитировала президента Сербии: «Здесь будет представлена вся бывшая Югославия, и это поможет нашему народу лучше жить. Это ваша большая заслуга».