Киев, 6 октября, 2016, 19:55 — ИА Регнум. Пленарное заседание в Верховной раде 6 октября привлекло к себе внимание заранее — как минимум потому, что одним из анонсированных документов, предлагаемых к рассмотрению, было обращение к правительству с просьбой ввести визовый режим в отношении граждан России. Что получилось в итоге из этой затеи — разбирает ИА REGNUM.

Perohanych Верховная Рада

Повод

Собственно, тема введения визового режима с Россией не нова и периодически обсуждается на Украине. В очередной раз вброс в информационное пространство произошёл 3 октября: «В России был задержан украинский журналист Романа Сущенко… Российские империалисты пытаются обвинить его в шпионаже. Если раньше в России путинский режим уничтожал свободу слова и преследовал собственных журналистов, то теперь там опасно работать и зарубежным журналистам… Хочу, чтобы мы обсудили следующий вопрос: в начале 2016 года я внес в Верховную Раду проект постановления об обращении в Кабинет министров о прекращении действия соглашения между правительством Украины и правительством Российской Федерации о безвизовых поездках граждан Украины и Российской Федерации. Возможно, есть смысл сегодня нам поднять вопрос и вернуться к введению визового режима с Российской Федерацией», — заявил спикер ВР Андрей Парубий на открытии согласительного совета парламента. В тот же день глава комитета ВР по международным делам Анна Гопко напомнила журналистам, что проект постановления одобрен комитетом ещё весной и дожидается своего часа: «По результатам рассмотрения на заседании 30 марта 2016 (протокол № 60) Комитет по иностранным делам поддержал целесообразность принятия такого постановления и принял решение рекомендовать Верховной раде Украины принять за основу и в целом».

Почему же так долго тянули? «Для того, чтоб были голоса в зале [за закон об отмене безвизового режима — Ред.], нужно большинство. Некоторые депутаты опирались на то, что Минские соглашения будут выполняться. Но сейчас мы видим, что прогресса нет… Арест украинского журналиста [Романа Сущенко — Ред.], считаю, стал последней каплей», — пояснил в комментарии изданию «Левый Берег» народный депутат Максим Бурбак («Народный фронт»). Иными словами, во-первых, сторонникам визового режима нужен был хоть какой-то формальный повод. Во-вторых, постановление не спешили вносить на голосование без явных гарантий его принятия, поскольку провал голосования будет болезненным для националистов, а с точки публичной политики будет ещё и явным поражением т.н. патриотических, проукраинских сил.

Что и зачем собираются голосовать?

Документ №4030 «Проект постановления про обращение к Кабинету Министров о приостановке действия Соглашения между правительством Украины и правительством РФ про безвизовые поездки граждан Украины и Российской Федерации», как видно из его названия, является не законопроектом, а постановлением. Суть документа изложена в названии: цитата «…В связи с вооружённой агрессией Российской федерации против Украины, военной оккупацией и дальнейшей аннексией территории Автономной республики Крым и города Севастополь… военной оккупацией значительной части территории Донецкой и Луганской областей… Верховная Рада постановила:…приостановить действие этого Соглашения [о безвизовых поездках граждан Украины и Российской Федерации]».

Нет сомнений, что документ давно бы уже приняли, если бы не угроза симметричных мер — введение Россией виз для граждан Украины. Именно она-то и расколола парламент.

Как уже было сказано выше, арест журналиста Романа Сущенко был лишь поводом. Настоящей же причиной активизации запретительных мер следует считать электоральную социологию. Спикер ВР Андрей Парубий был избран в парламент по спискам партии «Народный фронт» Арсения Яценюка. «Народный фронт» и Блок Петра Порошенко, как два победителя выборов (партии набрали приблизительно равное количество голосов) сформировали парламентское большинство, правительство и разделили посты, в ходе чего Парубий стал главой ВР. Сегодня рейтинг «Народного фронта» крайне низок, а значит, в случае внеочередных выборов партия может оказаться за бортом парламента нового созыва. Чтобы этого избежать её срочно нужно что-то, что обеспечит голоса избирателей. Введение визового режима, главным инициатором чего является один из представителей партии — отличный ход для тонущей партии Яценюка.

Оценки

Близкий к администрации президента Порошенко политтехнолог Виктор Уколов в своём блоге на сайте «Украинская правда» перечислил основные возражения относительно введения визового режима с Россией. «От введения визового режима пострадают украинские заробитчане в России. К началу войны их количество, по оценкам Федеральной миграционной службы России, было 1 350 000 в год. В среднем каждый из них посылал на Украину около 500 долларов в месяц. Таким образом сумма переводов в год составляла более 8 млрд долларов. После введения визового режима с Россией эти люди создадут огромные очереди за российскими визами у консульства России. Такая видеокартинка сама собой будет использована в пропагандистской войне против Украины. В то же время несколько тысяч украинских семей потеряют прибыли, уменьшится их покупательная способность, ударит по малому бизнесу на Украине. Впоследствии эти люди могут поддержать пророссийские партии, обещать восстановления безвизовых с Россией».

Следует отметить, что тезисы из его материала повторяют многие депутаты из пропрезидентской фракции, а значит материал Уколова скорее всего является одновременно и своего рода инструкцией от АП.

Депутат этой же фракции Алексей Гончаренко в эфире телеканала «Рада» добавил к этому угрозу «усиления шпионской и пропагандистской работы России на Украине». После введения визового режима, считает депутат, РФ обратится к Украине с просьбой об открытии консульских отделов во всех областях Украины. А Украина, по международному законодательству, не сможет ей в этом отказать. И как раз консульские отделы и станут теми самыми центрами пропаганды и разведывательной деятельности, которых опасается депутат.

Депутаты фракции БПП сослались также на позицию главы МИД Украины, который также выступил против визового режима с РФ. Министр в целом повторяет те же аргументы о украинцах, работающих в РФ, но напоминает и о принципиально министерских проблемах: «Я уже говорил, что мы примерно оценивали потребности МИД, чтобы ввести выдачу виз. Это, конечно, и дополнительные консульские должности, это и дополнительное оборудование. Это все мы должны сделать. В принципе мы готовы, мы знаем, что должны сделать. Но, конечно, должны четко сказать, что это не вопрос недель — этот вопрос требует серьезной политической обработки, необходимой логистики», — заявил Павел Климкин журналистам на этой неделе после заседания правительства.

Встречаются и более экзотические аргументы: «Судите сами: сейчас наши правозащитники, журналисты, активисты могут попадать в РФ просто по паспорту, без указания, кто они. И мы имеем возможность получать от них реальную картину, помогать там нашим, влиять на определенные процессы в российской оппозиции. Но с необходимостью получать визу для визита в РФ — а они точно введут симметричное ограничение по отношению к нам, — украинцы должны будут идти на поклон в посольство России, говорить, где они работают, с какой целью едут. То есть извещать заранее их эфэсбэшников: «Встречайте, еду, задерживайте!», — объяснил журналисту «Сегодня» один из депутатов, просивший не указывать его ФИО при публикации комментария.

В целом расклад в Верховной раде по визовому вопросу на сегодня примерно выглядит так. Фракции «Народного фронта», «Самопомощи», Радикальной партии Олега Ляшко выступают однозначно «за». В БПП однозначной позиции не сформулировали, но риторика депутатов очень осторожная, многие склоняются к позиции МИД. В «Батькивщине» также поддерживают: «Нужно устанавливать четкую границу. Визовый режим больше защитит украинцев, которые ездят работать в Россию… Я считаю, что в настоящее время визовый режим нас защитит. Закроем визовый режим с Россией, откроем визовый режим с Европой, это будет гораздо более позитивный результат», — заявила депутат этой фракции Надежда Савченко в эфире канала «112.Украина». Однако позиция правительства поколебала уверенность некоторых депутатов. Иван Крулько, который буквально накануне заявлял, что нужно идти дальше и отменять договор о стратегическом партнёрстве с РФ, сегодня растерянно говорил: «Я в руках держу вывод комитета по вопросам иностранных дел, в котором говорится, что Министерство иностранных дел не поддерживает предлагаемый проект постановления об отмене безвизового режима с Россией». Постановление явно не поддержат в «Оппозиционном блоке» (экс-ПР), а также прочих осколках партии Януковича: визовый режим не в интересах их избирателей на Востоке Украины.

Однако следует помнить, что всё описанное даже в случае однозначной поддержки парламентом может оказаться бурей в стакане воды, о чём и сказал журналисту «Обозревателя» депутат Вадим Кривенко («Народный фронт): «Окончательное решение по визовому режиму принимают президент и правительство. То есть, это побуждение к ним прислушаться к мнению парламента и всё же ввести визовый режим с Россией». Постановление парламента не имеет силы закона и не обязательно к исполнению правительством. Кабмин может на его основе принять решение о введении визового режима, но может и проигнорировать.

Пшик

Как уже говорилось, провал голосования о визовом режиме его инициаторам был не нужен. Вероятно, именно поэтому вместе с постановлением о прекращении действия соглашения о безвизовом режиме в тот же день к голосованию запланировали ещё и законопроект №4303 (об ограничении использования медиа-продукции России). Этим проектом предлагалось регулировать порядок концертной деятельности российских артистов, в частности выдавать разрешения на гастроли, а также требовать от них письменного признания оккупации Россией Крыма и Донбасса перед выдачей таких разрешений.

Таким образом, законопроект №.4303 должен был стать своего рода маркером готовности депутатов поддержать визовый режим.

Однако с русофобией в Раде 6 октября сразу же не задалось. Сначала законопроект об ограничении использования медиа-продукции России не был поддержан депутатами (174 голоса при необходимых 226). Затем 4 раза подряд спикер парламента пытался заставить зал проголосовать за возврат документа на доработку в комитет. Однако и это решение депутаты не одобрили.

В конце концов голосование даже стало причиной локального скандала: депутаты фракций «Народный фронт» (Николай Княжицкий) и БПП (Сергей Лещенко) достаточно эмоционально обвинили друг друга в работе на Кремль и ФСБ: «Партия «Народный фронт» придумала, как оставить всех в дураках и вернуться как зомби с политического кладбища. Теперь они «защитники информационного пространства от страны-агрессора». Сначала разрушают экономику Украины коррупцией, ослабляют обороноспособность, берут взятки от страны-агрессора, а потом с ней решительно борются. Телевизионный рейдер Княжицкий придумал гениальную комбинацию, которая позволит еще и копейку заработать. Чувствуется школа кума-агента ФСБ Сивковича», — написал Лещенко в своём Facebook вскоре после пререканий с Княжицким в зале заседаний.

После такой явной неудачи голосование о визовом статусе точно провалилось бы. Свою роль сыграла, конечно же, и позиция МИД, которую разделяет и правительство Гройсмана в целом. В итоге голосование не состоялось. Официально — из-за отсутствия в зале достаточного числа депутатов. На самом же деле таким образом документ по тихому «замяли» до лучших времён. Глава фракции БПП Игорь Грынив в общении с парламентскими журналистами признался, что просил спикера отложить голосование.

Почему нет?

Итак, почему же голосование о визовом режиме с РФ было отложено? «Вообще вероятность принятия такого решения очень низка, — говорит в эксклюзивном комментарии ИА REGNUM политолог Василий Стоякин — Это ведь личная инициатива главы парламента — неформального лидера партии войны. Как я понял, инициатива не была согласована ни с президентом (который определяет внешнюю политику), ни с правительством (которое её проводит). Мне вообще показалось, что это выпад не против РФ, а против партии мира в целом. Это чисто шпилька в сторону Кремля, в расчёте на то, что он как-то отреагирует (например — тоже визы введет, а он наверняка не введёт). И уже поэтому об этой ситуации следует говорить как об элементе внутриполитического противостояния. Но, возможно, этой гнилой темой пытаются отвлечь внимание от законопроекта, который создает возможности для рейдерского захвата храмов Православной церкви [также был в повестке дня — Ред.]. Шансов на его принятие много, а он грубо нарушает права человека».

По мнению депутата от партии «Самопомощь» Елены Сотник, высказанном в комментарии изданию «Левый Берег», позиция президента правительства и фракции БПП сформирована в т.ч. непубличными договорённостями: «То, что и президент, и глава МИД, и представители фракции демонстрируют осторожность в своих решениях, говорит о том, что у них есть договоренность или стратегия в «нормандском формате». Понимаете, мы не знаем, о чем договариваются участники переговорной группы».

К слову, Порошенко вообще отказался комментировать этот вопрос, сказав, что ожидает решения депутатов.

«Даже если бы он (вопрос введения виз) был вынесен, то общая позиция заключается в том, что этот вопрос является достаточно ответственным и серьезным и проводить его нужно только после консультаций», — прокомментировал ситуацию Игорь Грынив, дав понять, что даже в случае вынесения проекта постановления на голосование, решение депутатов не будет эмоциональным.

В свою очередь, в лагере Яценюка намекают, что так просто столь лакомую тему не отдадут.

«Некоторые политики закрывают глаза на реальную войну с Россией… Они сидят в теплых кабинетах, кафе в городе Киеве, надеясь, что могут отсидеться. К сожалению, в реальной жизни так не бывает. Война приходит даже к тем, кто делает вид, что ее нет», — заявил прессе народный депутат от фракции «Народный фронт» Леонид Емец.

«Визовый режим означает, что украинское государство, которое находится сейчас в состоянии войны с Россией, получит возможность контролировать, кто переходит украинскую границу. Пока мы получаем информацию об этом уже постфактум. Это невозможно, это опасно для нашего государства в плане обороноспособности… Поэтому мы хотим и имеем право четко определять, кто из граждан РФ хочет прибыть к нам в Украину, получить фамилии этих граждан, контролировать их пребывание и выезд — это в интересах нашей безопасности. Иначе мы постоянно будем получать диверсантов, которые здесь находятся, чтобы уничтожить наш покой, наш мир и нашу украинскую державу», — добавил народный депутат.