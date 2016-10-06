Танзания начнет производить лекарства от малярии
Додома, 6 октября, 2016, 19:13 — ИА Регнум. Завод по производству лекарств от малярии в Танзании, открывшийся еще в прошлом году, должен начать производство в ближайшие выходные, сообщает танзанийское информационное агентство HabariLeo.
Председатель правления Национального агентства развития доктор Самуэль Ньянтахе сказал, что танзанийский завод по производству лекарств от малярии является уникальным для Африки и имеет большой потенциал. Кроме внутреннего африканского рынка, он также способен обеспечить и другие страны. «Наши коллеги с Кубы в настоящее время высказывают готовность помочь нам с распространением на других рынках», сказал Ньянтахе.
Вице-президент Кубы, прибывший в Танзанию с трехдневным визитом, высказал свою благодарность правительству за строительство завода, который должен будет помочь решить проблему заболевания малярией не только в Африке, но и во всем мире.
«Этот завод имеет большое значение не только для сектора здравоохранения Танзании, он также позволит обеспечить около 100 рабочих мест», сказал вице-президент Кубы, осматривая завод.
Справка: Малярия ежегодно вызывает около 350−500 миллионов инфицирований и около 1,3−3 миллиона смертей у людей. На районы Африки южнее Сахары приходится 85−90% этих случаев, в подавляющем большинстве инфицируются дети в возрасте до 5 лет. Смертность, как ожидается, вырастет вдвое на протяжении следующих 20 лет.
Самым распространенным медикаментом для лечения малярии сегодня, как и раньше, является хинин. На какое-то время он был заменен хлорохином, но с недавнего времени хинин снова приобрел популярность, из-за мутации Plasmodium falciparum.
Экстракты растения Artemisia annua (Полынь однолетняя), которые содержат вещество артемизинин и его синтетические аналоги, имеют высокую эффективность, но их производство дорого. В настоящее время изучаются клинические эффекты и возможность производства новых препаратов на основе артемизинина. Другая работа команды французских и южноафриканских исследователей разработала группу новых препаратов, известных как G25 и TE3, успешно испытанных на приматах.
Хотя противомалярийные лекарства присутствуют на рынке, болезнь представляет угрозу для людей, которые живут в эндемичных областях, где нет надлежащего доступа к эффективным препаратам. Согласно данным организации «Врачи без границ», средние затраты на лечение человека, зараженного малярией, в некоторых африканских странах составляют всего 0,25 — 2,40 долларов США.