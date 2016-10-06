Додома, 6 октября, 2016, 19:13 — ИА Регнум. Завод по производству лекарств от малярии в Танзании, открывшийся еще в прошлом году, должен начать производство в ближайшие выходные, сообщает танзанийское информационное агентство HabariLeo.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Африка

Председатель правления Национального агентства развития доктор Самуэль Ньянтахе сказал, что танзанийский завод по производству лекарств от малярии является уникальным для Африки и имеет большой потенциал. Кроме внутреннего африканского рынка, он также способен обеспечить и другие страны. «Наши коллеги с Кубы в настоящее время высказывают готовность помочь нам с распространением на других рынках», сказал Ньянтахе.

Вице-президент Кубы, прибывший в Танзанию с трехдневным визитом, высказал свою благодарность правительству за строительство завода, который должен будет помочь решить проблему заболевания малярией не только в Африке, но и во всем мире.

«Этот завод имеет большое значение не только для сектора здравоохранения Танзании, он также позволит обеспечить около 100 рабочих мест», сказал вице-президент Кубы, осматривая завод.

Справка: Малярия ежегодно вызывает около 350−500 миллионов инфицирований и около 1,3−3 миллиона смертей у людей. На районы Африки южнее Сахары приходится 85−90% этих случаев, в подавляющем большинстве инфицируются дети в возрасте до 5 лет. Смертность, как ожидается, вырастет вдвое на протяжении следующих 20 лет.

Самым распространенным медикаментом для лечения малярии сегодня, как и раньше, является хинин. На какое-то время он был заменен хлорохином, но с недавнего времени хинин снова приобрел популярность, из-за мутации Plasmodium falciparum.

Экстракты растения Artemisia annua (Полынь однолетняя), которые содержат вещество артемизинин и его синтетические аналоги, имеют высокую эффективность, но их производство дорого. В настоящее время изучаются клинические эффекты и возможность производства новых препаратов на основе артемизинина. Другая работа команды французских и южноафриканских исследователей разработала группу новых препаратов, известных как G25 и TE3, успешно испытанных на приматах.

Хотя противомалярийные лекарства присутствуют на рынке, болезнь представляет угрозу для людей, которые живут в эндемичных областях, где нет надлежащего доступа к эффективным препаратам. Согласно данным организации «Врачи без границ», средние затраты на лечение человека, зараженного малярией, в некоторых африканских странах составляют всего 0,25 — 2,40 долларов США.