Джэксонвилл, США, 6 октября, 2016, 19:00 — ИА Регнум. Пока ураган «Мэтью» вплотную приближался к берегам США, губернатор Флориды Рик Скотт предупредил население о том, что «этот шторм убьёт вас», передаёт ABC News.

ncdc.noaa.gov Ураган

Скотт просит население, проживающее в зоне эвакуации, покинуть дома до того, как утром (по местному времени) 6 октября ураган доберётся до южного штата.

Другие официальные лица повторяли тревоги губернатора в то время, как «Мэтью» уже бушует на Багамах и усиливается в тёплых водах Атлантики.

«Экстремальные ветра крупного урагана могут причинить много ущерба и не только на берегу», — заявил Рик Кнэбб, директор Национального центра ураганов в интервью «Good Morning America».