Ханты-Мансийск, 6 октября, 2016, 18:54 — ИА Регнум. Депутаты думы ХМАО шестого созыва наделили полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания РФ Юрия Важенина, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в информационно-аналитическом управлении регионального парламента.

dumahmao.ru Заседание думы ХМАО

Вновь избранный председатель регионального парламента ХМАО Борис Хохряков выразил признательность Василию Сондыкову, который до настоящего времени представлял думу Югры в Совете Федерации.

Юрий Важенин с 2006 года был депутатом югорской думы. Он является бывшим руководителем ООО «Газпром Переработка». Ему пришлось сложить полномочия в думе ХМАО ради сенаторства, что стало первой отставкой депутата в шестом созыве. Напомним, он прошел в думу ХМАО по одномандатному округу, набрав 58,5% голосов избирателей.

Бывший депутат Госдумы, а ныне парламентарий думы Югры Михаил Сердюк дал первый наказ новому сенатору, попросив не поддерживать министерство финансов в желании распределить доходы «богатых» регионов в пользу «бедных».

Отметим, ранее думу Югры в Совфеде представлял Василий Сондыков. Его избрали в думу на очередной срок, но в конце сентября он отказался от мандата.