Москва, 6 октября, 2016, 18:54 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин подписал указ «Об исполняющемобязанности губернатора Калининградской области». Как сообщает пресс-службаглавы государства, согласно документу, президент принял отставку временноисполняющего обязанности губернатора Калининградской области Евгения Зиничева по собственномужеланию.

kremlin.ru Антон Алиханов

Этим же указом Антон Алиханов назначается временно исполняющимобязанности губернатора Калининградской области до вступленияв должность лица, избранного губернатором Калининградской области.