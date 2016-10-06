Тамбов, 6 октября, 2016, 18:53 — ИА Регнум.



tambov.gov.ru Александр Никитин

Тамбовский губернатор Александр Никитин заметно укрепил свои позиции по результатам исследования, проведенного по итогам прошедшего месяца Агентством политических и экономических коммуникаций. Его позиции улучшились сразу на 12 пунктов, теперь он занимает 59-е место. Аналитики отмечают, что это один из лучших результатов по динамике роста, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Значительное усиление политического влияния тамбовского губернатора произошло на фоне весьма успешных выборов, говорится в комментариях к рейтингу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, оценивая результаты выборов 18 сентября, Александр Никитин отметил, что избирательная кампания прошла в обстановке легитимности, открытости, конкурентности. «Результаты выборов свидетельствуют о высоком доверии граждан. Вновь избранные депутаты разных уровней обязаны помнить, что они вместе с нами должны приложить максимум усилий для решения жизненно важных вопросов и проблем жителей Тамбовской области», — подчеркнул он.

По словам председателя совета Общественной палаты Тамбовской области Владимира Пенькова, любая рейтинговая оценка связана с определенным периодом времени, однако в данном случае этот период не корректно ограничивать одним месяцем — сентябрем этого года.

«Выборы — это только одна из частей большой мозаики. Значительный рост влияния Александра Никитина, отмеченный экспертами в сентябрьском рейтинге, обусловлен фактом его успешной работы в качестве губернатора на протяжении года с момента его избрания на эту должность. Уверен, что именно это и оценили тамбовские избиратели, сделав свой выбор в день голосования», — подчеркнул Владимир Пеньков.

Экспертный опрос, на результатах которого основан рейтинг наиболее влиятельных губернаторов в России, проводится методом закрытого анкетирования. В сентябре 2016 года в нем приняли участие 25 экспертов: политологи, политтехнологи, медиаэксперты, журналисты.