Москва, 6 октября, 2016, 18:53 — ИА Регнум. Экс-глава республики Коми Владимир Торлопов признал свою вину в организации преступного сообщества и мошенничестве на сумму 2,5 млрд рублей, сообщает РБК.

ТАСС Владимир Торлопов

Поскольку Торлопов активно сотрудничает со следствием, то на заседании Басманного суда Москвы следователь предложил избрать обвиняемому в качестве меры пресечения домашний арест. Сам Торлопов согласился с этим предложением. Бывший глава Коми будет находиться под домашним арестом в Москве.

Защита обвиняемого ходатайствовала о закрытом режиме судебного заседания, мотивируя просьбу соображениями безопасности Торлопова. Но суд решил проводить слушание в открытом режиме, хотя следствие против ходатайства защиты не возражало.

Судья отметил, что участие Торлопова в преступлениях доказано следствием, а сами преступления относятся к категории тяжких. Однако суд учел 66-летний возраст обвиняемого и состояние его здоровья.

Стоит отметить, что некоторые СМИ увязывают уголовное дело Торлопова с делом Гайзера, сменившего его на посту главы Коми. Напомним, Вячеслав Гайзер был арестован 20 сентября 2015 года, он обвиняется по четырем статьям УК РФ: «Организация и участие в преступном сообществе», «Мошенничество», «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления, в особо крупном размере, организованной группой» и «Получение взятки в особо крупном размере». По мнению следователей, размер причиненного Гайзером ущерба превышает один млрд рублей