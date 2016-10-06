Калуга, 6 октября, 2016, 18:44 — ИА Регнум.



Пресс-служба городской Думы Калуги Заседание городского парламента

Сегодня, 6 октября, в Калуге состоялось внеочередное заседание городского парламента.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской Думы Калуги, депутаты внесли поправки в бюджет областного центра: за счёт перераспределения имеющихся средств 20 млн рублей выделяются для предоставления субсидии на оказание финансовой помощи муниципальным унитарным предприятиям в целях предупреждения банкротства и восстановления их платежеспособности. Средства будут направлены для оказания помощи Управлению калужского троллейбуса.

В ходе часа контроля была заслушана информация об асфальтировании дорог, ремонте дворовых территорий, а также о работах по установке детских и спортивных комплексов.

Всего в текущем году запланирован ремонт 114 дворовых территорий. На сегодняшний день полностью завершены работы по 48 дворам, продолжаются работы на 39 объектах, на 27 объектах работы ещё не начались. Как сообщил депутатам начальник управления городского хозяйства Андрей Лыпарев, низкий темп работ связан с тем, что лоты на ремонт значительного количества объектов — порядка 90 дворов — в ходе конкурса были выиграны организациями «Мастерфайбр» и «КММ-строй», у которых не хватило ресурсов и возможностей для своевременного проведения ремонта.

В отношении этих подрядных организаций применены штрафные санкции в сумме порядка 12 млн рублей, в случае невыполнения работ договоры с ними будут расторгнуты, все затраченные средства будут возвращены в муниципальный бюджет. Представители подрядных организаций заверили депутатов в том, что все работы будут завершены в текущем году, задержки вызваны финансовыми трудностями и проблемами с поставками щебня.

В 2016 году планировался ремонт 25 автомобильных дорог, в полном объёме работы завершены на 14 объектах, ремонт десяти дорог продолжается. Из 135 запланированных детских площадок, установлено 110, работы продолжаются на 25 объектах. Также установлено 11 тренажёрных комплексов, продолжается монтаж ещё девяти уличных тренажёров.

Депутаты задали ряд вопросов представителям подрядных организаций и руководству управления городского хозяйства.

«Штрафные санкции в отношении недобросовестных подрядчиков это конечно хорошо, но жителей интересуют не штрафы, а отремонтированные дворы, — отметил Максим Платов, — что будет с теми дворами, ремонт которых не успеют завершить до зимы?».

Подрядчики пообещали приложить максимум усилий для завершения работ в течении строительного сезона. Начальник управления городского хозяйства Андрей Лыпарев заявил, что все дворы, ремонт которых не будет завершён в 2016 году, автоматически войдут в программу ремонта 2017 года.

Глава городского самоуправления Александр Иванов поднял вопрос о ремонте дворовых территорий домов № 67 и 83 по улице Дзержинского. Представители строительных организаций, в свою очередь пообещали завершить ремонт этих дворов к концу следующей недели, кроме того, в течении недели планируется завершить ремонт улицы Карла Либкнехта.

Депутаты Павел Середин и Андрей Смоловик обратили внимание на проблему аварийных деревьев, зачастую мешающих проводить работы по ремонту дворовых территорий. Все предложения депутатов будут учтены руководством управления городского хозяйства.

Также в ходе часа контроля депутаты обсудили вопрос работы уличного освещения.

«В городскую управу поступает масса звонков от калужан, недовольных ранним отключением уличного освещения в утреннее время, — заявил глава городского самоуправления Александр Иванов, — отключение освещения причиняет неудобство жителям, а родители беспокоятся за детей, которые как раз, в это время идут в школы».

Как сообщил начальник управления городского хозяйства Андрей Лыпарев, в настоящее время финансовые возможности не позволяют полностью модернизировать систему уличного освещения, отключение освещения проводится в целях экономии — в текущем году благодаря этому удалось сэкономить порядка 6 млн. рублей. Вместе с тем в работу системы будут внесены необходимые изменения и время работы уличного освещения будет продлено.

Депутат Алексей Колесников предложил коллегам обсудить вопрос украшения города к новогодним праздникам и установки елок в микрорайонах. Согласно расчётам городской управы, на украшение города потребуется порядка 15 млн рублей, которые необходимо будет заложить в бюджет Калуги на 2017 год. Это предложение было поддержано депутатским корпусом.