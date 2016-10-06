Женева, Швейцария, 6 октября, 2016, 18:43 — ИА Регнум. Спецпредставитель ООН по Сирии Стаффан де Мистура предостерегает от «полного уничтожения» восточного Алеппо до конца декабря, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.

reibai Цитадель Алеппо

Де Мистура говорит, что, если ВВС правительства Сирии продолжат наносить авиаудары по контролируемому террористами Алеппо, то тысячи людей либо погибнут, либо окажутся беженцами.

Моральный долг мира состоит в том, чтобы закончить гуманитарную катастрофу, добавил он.

За минувшие дни в восточной части сирийского города, по данным FAZ, погибли около 300 человек.