Рига, 6 октября, 2016, 18:38 — ИА Регнум. Польша готова направить в состав боевой группы под руководством Канады, которая будет размещена в Латвии, танковую роту, заявили в посольстве Польши в Латвии, сообщает LETA.

U.S. Army Europe Польский танк «Леопард II»

Как стало известно, Польша не только примет на своей территории боевую группу, но и внесет свой вклад в формирование такой группы в Латвии. Польские дипломаты подчеркнули, в настоящее время нужно концентрироваться на воплощении решений Варшавского саммита. Боевые группы должны быть готовы к оперативным действиям в начале 2017 года.

«Решение о развертывании батальонов является долгосрочным обязательством, и мы в НАТО в настоящее время работаем над планом ротации этой группы», — отметили в посольстве.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, вскоре в Латвии будет размещена боевая группа канадских военнослужащих с внушительным арсеналом военной техники. Канада возьмет на себя руководство латвийской группой (батальоном) и станет одной из четырех стран, руководящих расширенным военным присутствием НАТО в Восточной Европе. Как заявил министр обороны Латвии Раймонд Бергманис, присутствие канадских военных в Латвии станет «очередным подтверждением важности трансатлантических связей», отметив, что «предстоит выполнить задачи по приему боевой группы».

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