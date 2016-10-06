Вильнюс, 6 октября, 2016, 18:37 — ИА Регнум. С первого дня предварительного голосования на парламентских выборах в Литве начался и подсчет первых нарушений, уже начаты расследования, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 6 октября.

Ян Стен. Пьяницы (фрагмент). 1660

В Таураге было получено сообщение о возможном подкупе голосов и нетрезвых лицах, которые приходят голосовать.

Сегодня в интернете распространяется, можно сказать, вторая часть видеозаписи, на которой те же самые избиратели открыто говорят, кого они поддержали на предварительном голосовании. «За Рабочую партию, я не знаю», — на вопрос, за кого голосовал, ответил мужчина с видеозаписи.

Намного красноречивее была участвовавшая в голосовании женщина. Она открыто сказала, что поддержала Виктора Успасских, который на данный момент покинул политику. Правда, избирательница перепутала буквы фамилии основателя «трудовиков». «Я за Успаскика», — несколько раз повторила с виду нетрезвая женщина.

После того, как лицо, снимавшее видео, уточнило, что Успасских в выборах не участвует, избиратели не растерялись и утверждали, что это все равно Рабочая партия. «Неважно, он все равно в Рабочей партии», — сказал мужчина. Правда, больше всего эти избиратели возмущались решением власти сократить размер пособий.

Напомним, в Литве 5 октября началось предварительное голосование на парламентских выборах. Основной день голосования — 9 октября.

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