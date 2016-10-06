Москва, 6 октября, 2016, 18:35 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что 19 октября этого года состоится встреча президента России Владимира Путина с президентом Франции Франсуа Олландом. Об этом глава российского внешнеполитического ведомства рассказал сегодня, 6 октября, на встрече со своим французским коллегой Жан-Марком Эйро, сообщает пресс-служба МИД РФ.

kremlin.ru Владимир Путин с президентом Франции Франсуа Олландом, 26 ноября 2016 года

Лавров рассказал, что президент России посетит Францию с официальным визитом. Эта поездка будет иметь особое значение, считает Лавров. Лидерам двух стран предстоит насыщенная культурная программа, добавил российский министр.

В целом Лавров подчеркнул, что Россия крайне обеспокоена тем, что происходит в Сирийской Арабской Республике и очень заинтересована в нормализации обстановки в этой стране.

Напомним, ранее власти Франции заявили, что в скором времени представят свой проект резолюции по перемирию в сирийской провинции Алеппо.

Жан-Марк Эйро отметил, что по этому вопросу французская сторона тесно сотрудничает с Великобританией и США, а также рассчитывает на поддержку Китая и России.

Стоит отметить, что МИД РФ ранее уже заявил, что Москва не поддерживает французский проект резолюции по ситуации в Алеппо. В течение октября российская сторона намерена представить свой проект.