Вильнюс, 6 октября, 2016, 18:35 — ИА Регнум. После признания противоречащим Конституции Литвы положения устава Сейма, согласно которому пропустившему более половины заседаний члену парламента не выплачивается треть его зарплаты, оказалось, что в отношении не посещающего заседания депутата не применяются никакие санкции. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM об этом сегодня, 6 октября, заявил социал-демократ Юлюс Сабатаускас, зарегистрировавший поправки, в которых предлагается за каждое пропущенное без уважительной причины заседание — пленарное, комитета, комиссии и другое — сокращать зарплату члена Сейма на 5%.

Советский плакат. 1970-е

Член Сейма Сабатаускас, представляя поправки к уставу Сейма, рассматривал опыт других стран по этому вопросу. «Он разная. Например, в Чехии, если парламентарий пропускает по крайней мере 2 дня заседаний за месяц, зарплата сокращается наполовину, если без причины пропускает 4 дня или больше — зарплата вообще не выплачивается. В Словакии за 2−3 пропущенных дня зарплата сокращается наполовину, за 4 дня и больше — не выплачивается. В Латвии парламентариям за каждое пропущенное заседание зарплата урезается на 20%, правда, если вычесть все штрафы, то недисциплинированному парламентарию все равно выплачивается минимальная зарплата», — утверждает Сабатаускас.

Социал-демократ говорит, что Конституционный суд высказывается за то, что непосещение заседаний не должно остаться для членов Сейма конституционно неоправданной привилегией. Поэтому Сабатаускас считает, что Сейм этого созыва мог бы начать рассматривать его поправки. 5%, по его мнению, могли бы высчитываться не только из зарплаты, но и из суммы, предназначенной на расходы парламентской деятельности.

«Если есть причина — например, болезнь, похороны близкого человека, рождение ребенка — член Сейма должен получить от правления Сейма разрешение не участвовать в заседании. Сейчас отсутствие части членов Сейма просто нарушает работу Сейма. Если были бы приняты поправки, установлены процедуры, я считаю, зал заседаний Сейма точно был бы более полным», — заключил он.

Зарплата депутата Сейма Литвы составляет от 2,5 до 3,5 тыс евро на руки в зависимости от занимаемых должностей в комитетах и правлении парламента.