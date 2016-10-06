Москва, 6 октября, 2016, 18:30 — ИА Регнум. Международные финансовые резервы России на 30 сентября составили $397,7 млрд, сообщает Банк России.

401(K) 2012 Резервы

Регулятор уточнил, что с 23 по 30 сентября российские международные финансовые резервы сократились на $0,3 млрд, что составляет 0,1%. Отмечается, что сокращение резервов связано с отрицательной переоценкой.

Стоит напомнить, что за 2015 год международные резервы России сократились на 4,4%, достигнув $368,4 млрд. Максимального значения международные резервы достигли в августе 2008 года, составив $598 млрд.