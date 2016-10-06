Рига, 6 октября, 2016, 18:26 — ИА Регнум. Новые поправки, подготовленные Министерством образования Латвии, позволяющие увольнять «нелояльных» педагогов, это брак в чистом виде, заявила председатель парламентской комиссии по образованию Илзе Винькеле, сообщает портал Rus.delfi.lv.

Герман Травников. Учительница. 1967

«Нынешняя редакция однозначно посылает обществу сигнал о том, что мы идем в сторону полицейского государства. И это, на мой взгляд, недопустимо, это антидемократически… Там такая фраза о возможности уволить человека, педагога, который учит «неправильному восприятию» культуры, себя, природы и так далее. У меня возникает вопрос: что такое правильное и неправильное отношение?.. Очень опасная инициатива», — заявила Винькеле.

Непрофессиональность не может быть выражена в категориях правильного и неправильного отношения, подчеркнула Винькеле.

На вопрос, как же получилось, что министр от ее же партии (глава Минобразования Карлис Шадурскис) отстаивает противоположную точку зрения, Винькеле пояснила, что Шадурскис не предоставил свою идею для рассмотрения парламентской фракцией «Единства». В итоге это и для нее самой, и для коллег по партии стало не очень приятным сюрпризом.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, правительство Латвии одобрило разработанные Министерством образования и науки по инициативе министра Карлиса Шадурскиса поправки к закону об образовании, предусматривающие для работодателя возможность незамедлительно уволить руководителя учебного заведения или педагога, если выявлено, что он нелоялен Латвии, ее Конституции или обучает детей «неправильным вещам».

Читайте также: В латвийских школах нашли 30 «нелояльных» педагогов