Лондон, 6 октября, 2016, 18:20 — ИА Регнум. Британская The Daily Mirror рассказывает «о страхах, охватывающих боссов Пентагона». «Третья мировая война будет чрезвычайно летальной, предсказывают американские генералы, — пишет издание. — Они заявляют, что к глобальной нестабильности и войне может привести противостояние с Россией, Китаем или радикальное изменение климата. Это практически гарантировано».

Советский плакат. 1948

Когда военные специалисты приравнивают мощь чьей-то армии к необоримой силе природы, это говорит о многом. «Ужасающий результат предсказал генерал Уильям Хикс, выступая на ежегодной встрече Ассоциации армии США в Вашингтоне, — делится информацией таблоид. — Россия и Китай по его словам строят огромные армии, базирующиеся на современных продвинутых технологиях. И это вынуждает Штаты готовиться к конфликту, с которым они не сталкивались со времен войны в Корее. Мировая напряженность достигла высочайшего уровня из-за обострения в Сирии и участившихся нападений террористов. Война еще никогда не была так близко. Любое боестолкновение с участием смарт-технологий и искусственного разума будет чрезвычайно летальным и очень быстрым».

«Россия уже начала готовить своих граждан к ядерной войне, объявив, что возможно, будут проведены тренировки населения по пользованию бомбоубежищами. Принять участие в этих тренировках могут до 40 миллионов человек, — резюмирует Mirror. — А кремлевские СМИ заявили, что Запад хочет начать атаку на Россию из-за ее вмешательства в Сирии».