Козельск, Калужская область, 6 октября, 2016, 18:20 — ИА Регнум.



upu.int Конкурс Всемирного почтового Союза

15-летняя школьница Арина Клинова из калужского города Козельска удостоена специальной награды Всемирного почтового Союза в юбилейном 45-ом международном молодежном конкурсе сочинений эпистолярного жанра на тему «Напиши письмо самому себе 45-летнему». Об этом 6 октября рассказала в беседе с корреспондентом ИА REGNUM официальный представитель УФПС Калужской области — филиала ФГУП «Почта России» Ольга строк.

По ее словам, данный конкурс учрежден в 1971 году и ежегодно проводится в 193 странах-членах Всемирного почтового Союза для популяризации культуры письма среди молодежи. В России проект Всемирного почтового Союза представлен в рамках ежегодного Всероссийского конкурса «Лучший урок письма».

В 2016 году оргкомитет конкурса получил около 15 тысяч работ российских школьников в номинации Всемирного почтового союза «Напиши письмо самому себе 45-летнему». Работа юной козельчанки Арины Клиновой была признана лучшей и представлена международному жюри Всемирного почтового Союза.

Кстати, всего в 14 Всероссийском конкурсе «Лучший урок письма» было объявлено 15 номинаций на темы, посвященные дружбе народов, сохранению семейных ценностей, русскому языку, амурскому тигру, а также Году российского кино.

Имена победителей во всех номинациях станут известны на финале, который состоится 2 ноября 2016 года в Москве.

Напомним, 9 октября 1874 года в Берне (Швейцария) был заключен Всемирный почтовый союз. Это событие стало поводом для празднования Международного дня почты.