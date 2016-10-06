Ростов-на-Дону, 22 марта, 2024, 16:56 — ИА Регнум. Электронные торговые площадки Ozon и Wildberries в ближайшее время начнут работать на территории ДНР и ЛНР, сообщил 22 марта журналистам глава ДНР Денис Пушилин на форуме «Интеграция-2024: перспективы развития новых территорий» в Ростове-на-Дону.

Artem Priakhin/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Маркетплейсы, в частности, по Ozon уже принято [решение], по заходу на территорию Донецкой и Луганской народных республик, и Wildberries», — сказал он.

По словам Пушилина, вопрос находится на стадии проработки технических моментов, рассматриваются запросы на предоставление компаниям помещений. Он отметил, что торговые площадки востребованы в регионах.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 31 января заявил, что социально-экономическое развитие новых регионов — это их возрождение. В этом вопросе нет мелочей, подчеркнул он. Глава государства призвал проанализировать все, что окружает жителей регионов в повседневной жизни.

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров 5 марта сообщил, что в Донбассе и Новороссии работает более 500 крупных промышленных предприятий. Он отметил, что за последний год в новых регионах перезапустили около 160 производств, на которых работают 11,5 тыс. человек. В этом году планируется запустить ещё 40 предприятий, добавил глава ведомства.