Санкт-Петербург, 6 октября, 2016, 18:23 — ИА Регнум. Охранник инкассаторского автомобиля Олег Щербединский Невским районным судом Санкт-Петербурга признан виновным в краже в особо крупном размере, сообщила 6 октября прокуратура Санкт-Петербурга.

Dgeise Инкассаторский автомобиль

По данным следствия и суда, в августе 2015 года Щербединский тайно похитил из салона инкассаторской машины принадлежащие организации денежные средства в сумме более 32 млн рублей. Украв деньги, он скрылся с места преступления, часть денег успел растратить до момента задержания.

«Щербединский вину в совершении указанного преступления признал частично, не согласился с размером похищенных денежных средств», — отметили в прокуратуре.

Суд признал Щербединского виновным в совершении преступления и приговорил его к шести годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в размере 500 тысяч рублей. Приговор в законную силу пока не вступил.

По данным СМИ, 50-летний Олег Щербединский работал в составе группы инкассаторов, перевозивших средства банка «Открытие». 17 августа прошлого года, сказавшись больным, он остался в автомобиле, перевозившем деньги, в то время как коллеги пошли для выемки денег. Оставшись один, Щербединский украл деньги и сбежал. Щербединский был найден через месяц на съемной квартире. Часть денег он успел потратить на свои нужды. Мужчина, по его словам, «хотел побыть миллионером», сделав щедрые «подарки» своим родственникам. Однако большую часть суммы удалось вернуть банку.Читайте также: Названа сумма, похищенная при нападении на инкассаторов в Москве

Как сообщало ИА REGNUM, крупное ограбление инкассаторов произошло 8 сентября на улице Вишневая в Москве. Неустановленные лица напали на инкассаторский автомобиль Альфа-Банка. Злоумышленникам удалось поджечь транспортное средство, похитить несколько сумок с деньгами и скрыться с места происшествия. По данным СМИ, было похищено 55 млн рублей.

Добавим также, что в середине июля 2016 года водителя-инкассатора, подозреваемого в присвоении 4,5 миллиона рублей, арестовали на юге Москвы.