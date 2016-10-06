Москва, 6 октября, 2016, 18:16 — ИА Регнум. Участие детей в боях смешанных единоборств, а тем более нокаутирование ребенка в телеэфире являются поводом для расследования соответствующих надзорных органов, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Сам пресс-секретарь президента каких-либо оценок данному происшествию давать не стал, но отметил, что нужно разобраться в большом потоке информации на эту тему и установить его реальные обстоятельства. Если нарушения правил соревнований соответствуют действительности, тогда будет повод для более серьезного разбирательства, но если нет, то каких-то острых оценок следует избегать.

Напомним, 4 октября в Грозном прошел турнир по смешанным единоборствам Grand Prix Akhmat 2016, в ходе которого состоялись бои с участием детей, не достигших 12-летнего возраста, в том числе троих сыновей главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Сообщалось, что 10-летний Ахмад Кадыров в ходе поединка отправил в нокаут Дамира Шевхужева из Сочи.

5 октября президент Союза смешанных боевых единоборств (ММА) России Федор Емельяненко выразил свое возмущение участием детей в поединках турнира по смешаннымединоборствам в Грозном и напомнил, что по правилам ММА в боях смешанных единоборств вообще не разрешается участие спортсменов, которым не исполнилось 12 лет. Знаменитый спортсмен подчеркнул, что преждевременное участие в боях на одном уровне со взрослыми способно повредить как физическое, так и психологическое здоровье детей. Экс-чемпион мира по боксу Николай Валуев поддержал позицию Емельяненко. В ответ на критику организаторы турнира заявили, что будут проводить свои турниры в том формате, в котором пожелают и что осуждать детские поединки на турнире Grand Prix Akhmat 2016 нельзя, так как они носили показательный характер.

Согласно правилам проведения соревнований под эгидой Союза ММА России, до участия в боях допускаются дети не младше 12 лет. В возрастных группах с 12 до 17 лет спортсмены должны быть одеты в прочную футболку из синтетического материала (рашгард) и использовать шлемы и защитную амуницию.

В Минспорте России заявили, что намерены разобраться в происшествии.